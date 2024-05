Deževje se seli proti severovzhodu države, reke še naprej naraščajo

Ljubljana, 31. maja - Deževje, ki je bilo zjutraj najmočnejše na jugozahodu države in na območjih ob hrvaški meji, se postopno seli proti severovzhodu države. Največ padavin je padlo v zaledju slovenske Istre, in sicer okoli 100 litrov na kvadratni meter. Tudi reke so najbolj narasle v slovenski Istri, tekom dneva se bo naraščanje rek razširilo še na druge dele države.