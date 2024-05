Vreme: Popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta

Ljubljana, 30. maja - Od zahoda se bo postopno pooblačilo. Na severozahodu bo proti poldnevu začelo deževati, popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta tudi drugod po Sloveniji. Ob morju bo začel pihati jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte okrepile in zajele vso Slovenijo. Možni bodo nalivi. Jugo ob morju se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Veter ob morju bo proti večeru oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, v Zgornjesavski dolini okoli 14 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od četrtka zvečer do petka zvečer bodo pogoste padavine z nevihtami, možni bodo močnejši nalivi. Ob tem bodo močneje narasli hudourniški vodotoki.

Obeti: V soboto bo sončno, zjutraj ponekod megleno. V severnih krajih bodo popoldne možne posamezne plohe. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V nedeljo bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem, srednjo in severozahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je od zahoda dosegla Alpe.. Nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka vse bolj vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Krajevne padavine, tudi nevihte, se bodo iznad krajev zahodno od nas počasi širile proti vzhodu. V noči na petek se bo ob Jadranu krepil jugo. V petek bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Jugo ob Jadranu bo popoldne oslabel.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev naraščala. V noči na petek in v petek čez dan bodo razmere obremenilne za veliko ljudi.