Tedenski pregled - Slovenija od 31. 5. do 6. 6.

PETEK, 31. maja

LJUBLJANA - DZ je na izredni seji na zahtevo SDS razpravljal o predlogu priporočil vladi ob polovici mandata. Prvak SDS Janez Janša je vladi očital, da je uspela realizirati le slabih 14 odstotkov obljub in da je zamudila roke zamudila pri reformah, ki si jih je sama zadala. Premier Robert Golob pa je odvrnil, da je Slovenija šampion v Evropi po gospodarski rasti in nizki brezposelnosti. O predlogu priporočil DZ ni glasoval, saj ga je zavrnil že matični odbor.

LJUBLJANA - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je predstavila izhodišča za pripravo novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jih je sprejela vlada. Novela bo po napovedih razmejila javno in zasebno zdravstvo, izhodišča predvidevajo tudi nagrajevanje dodatnega dela zaposlenih v javnih zdravstvenih ustanovah, tudi s plačilom t. i. super nadur.

PRAGA - Zunanja ministrica Tanja Fajon je na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov Nata poudarila pomen enotnosti zaveznic glede ruske agresije v Ukrajini. Rusiji morajo še naprej pošiljati jasno sporočilo, da se mora vojna končati, je dodala.

LJUBLJANA - Cene življenjskih potrebščin so bile maja v Sloveniji za 2,5 odstotka višje kot v enakem času lani. Medletna inflacija je tako padla na najnižjo raven po septembru 2021, ko je bila tudi nazadnje pod tremi odstotki. Na mesečni ravni so se cene maja zvišale za 0,5 odstotka, je objavil statistični urad.

TRNOVO OB SOČI - Na Soči se je zgodila nesreča, v kateri je umrl 60-letni nemški kajakaš. Pri veslanju v skupini še petih sodržavljanov se je pred izstopnim mestom pri Trnovem ob Soči prevrnil, narasla reka pa ga je odnesla proti Kobaridu.

SOBOTA, 1. junija

KOČEVJE - Ob breznu po vojni pobitih pod Krenom v Kočevskem rogu je potekala tradicionalna spominska slovesnost z mašo, ki jo je vodil nadškof Stanislav Zore. V nagovoru je kot pogoj za spravo izpostavil nujnost priznanja tega, kar se je dogajalo ob koncu vojne, in primeren pokop pomorjenih. Po njegovem mnenju bi morale žrtve dobiti mesto na ljubljanskih Žalah.

AUGSBURG - Mladi kanuist Žiga Lin Hočevar je zmagal na svoji prvi članski tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Dan kasneje je zmago osvojila še Eva Terčelj v kajakaškem krosu.

NEDELJA, 2. junija

LJUBLJANA - Ob 20. obletnici uveljavitve sporazuma o nasledstvu po nekdanji SFR Jugoslaviji je zunanja ministrica Tanja Fajon znova pozvala države naslednice, med katerimi je tudi Slovenija, naj zberejo politično voljo in modrost ter še odprta vprašanja razrešijo v korist vseh državljanov.

PONEDELJEK, 3. junija

LJUBLJANA - Odbor DZ za zunanjo politiko je podprl predlog vlade za priznanje neodvisnosti in suverenosti Palestine. Za sklep je glasovalo devet članov, proti so bili trije poslanci SDS. Slednja je sicer vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine, kar bo odložilo odločanje o priznanju v DZ, ki je bilo sicer predvideno na torkovi izredni seji. V SDS so v obrazložitvi zapisali, da vlada s sklepom za priznanje Palestine povzroča dolgoročno škodo Sloveniji in "daje podporo teroristični organizaciji Hamas".

LJUBLJANA - Ministrstvo za finance je v javno obravnavo vložilo paket osnutkov zakonodajnih predlogov davčnih sprememb za uveljavitev s 1. januarjem 2025. Gre za spremembe zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davku na dodano vrednost, o davčnem postopku in o množičnem vrednotenju nepremičnin ter osnutek uredbe o trošarinah za alkohol in alkoholne pijače. Ministrstvo se je ob tem odpovedalo načrtom o obveznem izdajanju računov na avtomatih za hrano in pijačo.

LJUBLJANA - Okoljsko ministrstvo je predstavilo osnutek posodobitev nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki prinaša bolj smele ukrepe in cilje Slovenije pri razogljičenju in energetski učinkovitosti do leta 2030 od sedanjega NEPN. Zvišan je cilj glede zmanjšanja emisij, in sicer za 55 namesto za 36 odstotkov glede na leto 2005, kar bi dosegli z zaprtjem Teša. Višji je tudi cilj krčenja rabe energije, in sicer za 11 odstotkov. Novi cilj glede deleža rabe obnovljivih virov v končni rabi energije je 33 odstotkov.

SARAJEVO/LJUBLJANA - Člani vlade BiH iz Republike Srbske so preprečili, da bi državljani Slovenije, tudi Poljske in Romunije na evropskih volitvah lahko glasovali na veleposlaništvih svojih držav v BiH. Takšna blokada je nesprejemljiva, sta v torek opozorili predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon, zunanje ministrstvo pa je na pogovor poklicalo začasno odpravnico poslov BiH v Sloveniji in ji izrazilo protest.

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je na podlagi zahteve za ustavno presojo, ki jo je vložil varuh človekovih pravic, razveljavilo člen novele zakona o Finančni upravi RS (Furs) iz 2023, po kateri bi lahko Furs v finančnih preiskavah brez sodne odločbe uporabljal tehnične pripomočke za sledenje blagu. Izvajanje določbe je začasno zadržalo kmalu po uveljavitvi novele.

LJUBLJANA - Svet RTV Slovenija je z mesta predsednika uprave RTVS razrešil Zvezdana Martića, ki je odstopil prejšnji teden. Za v. d. predsednice uprave je za šest mesecev oziroma do imenovanja predsednika uprave s polnim mandatom proti imenoval nekdanjo direktorico Televizije Slovenija Natalijo Gorščak.

NOVI SAD - Uprizoritev Deževen dan v Gurlitschu, koprodukcija Mestnega gledališča Ptuj in Prešernovega gledališča Kranj, je na 69. festivalu Sterijino pozorje prejela pet nagrad.

TOREK, 4. junija

LJUBLJANA - Državni zbor je brez glasu proti podprl sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Seja DZ je potekala ob obstrukciji opozicijskih SDS in NSi ter postopkovnih zapletih. Slovenija je tako postala 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino, in sicer v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu. Kot so pojasnili vladni predstavniki, Slovenija priznanjem Palestine sporoča, da si želi odpravo krivic, ki so se dogajale palestinskemu ljudstvu, in priznava njihovo pravico do samoodločbe. Vlada želi tako dati tudi nov zagon mirovnim pogajanjem na Bližnjem vzhodu in okrepiti zmerne sile tako na izraelski kot na palestinski strani.

LJUBLJANA - Predsednik SDS Janez Janša je pozval volivce, naj razen v izjemnih primerih ne glasujejo predčasno, češ da je vprašljivo varovanje glasovnic, oddanih na predčasnem glasovanju. Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič je zatrdil, da bo služba DVK storila vse za varovanje glasovnic s predčasnega glasovanja na najvišji ravni.

LJUBLJANA - Na obisku v Sloveniji je bil predsednik armenskega parlamenta Alen Simonjan. S predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič sta govorila o napetih razmerah na Kavkazu. Gostiteljica je izpostavila tudi pomoč Armenije pri odpravi posledic lanskih uničujočih poplav v Sloveniji.

RADENCI/GORNJA RADGONA - Nevihte z močnimi nalivi, ki so v ponedeljek zajele del države, so povzročile veliko škodo v občinah Gornja Radgona in Radenci. Neurje je hudo prizadelo naselje Boračeva, kjer je bilo poplavljenih okoli sto hiš. V občini Gornja Radgona so se sprožili številni zemeljski plazovi. Ogroženih je nekaj hiš.

SLADKI VRH - Tovarna papirja Paloma je obeležila zaključek investicij v najsodobnejše tehnologije, vrednih skupaj 138 milijonov evrov, ki obsegajo med drugim dve novi konfekcijski liniji, hitro in napredno paletizacijo ter avtomatizirano visokoregalno skladišče gotovih izdelkov.

LJUBLJANA - Okrožno sodišče v Ljubljani je začelo stečaj nad družbo Gratel, ki je del sistema podjetij poslovneža Jurija Krča in je 1,68-odstotni lastnik telekomunikacijskega operaterja T-2. Predlog za začetek stečaja je podal Slovenski državni holding, ki je aprila vložil tudi predlog za stečaj T-2.

LJUBLJANA - Nagrado vilenica bo letos prejel bosansko-hrvaški pisatelj Miljenko Jergović. Pri Društvu slovenskih pisateljev so ga označili za empatičnega kronista preteklih časov. Slovenski avtor v središču festivala Vilenica, ki bo septembra, pa bo Dušan Šarotar.

SREDA, 5. junija

LJUBLJANA - Slovenija in Palestina sta vzpostavili diplomatske odnose. Noto o priznanju in vzpostavitvi diplomatskih odnosov je palestinskemu veleposlaniku Salahu Abdel-Šafiju predala zunanja ministrica Tanja Fajon. Veleposlanik je priznanje označil kot pomemben prispevek k miru ter se Sloveniji zahvalil za načelno držo glede spoštovanja mednarodnega prava in zagovarjanja pravice Palestincev do samoodločbe. Za priznanje se je premierju Robertu Golobu v telefonskem pogovoru zahvalil palestinski predsednik Mahmud Abas.

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je z dopolnilno odločbo določilo način izvršitve svoje odločbe o neustavnosti sodniških plač. Na novo določene sodniške plače, usklajene z inflacijo za nazaj, bodo sodnikom prvič izplačali pri izplačilu za avgust v septembru letos, pri čemer bodo dobili tudi razliko za nazaj od 3. januarja letos. Upoštevajo se plačni razredi sodniških funkcij, kot so bili v veljavi na dan 1. junija 2012, usklajeni s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. junija 2012 do 31. decembra 2023.

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je ugotovilo, da odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni v neskladju z ustavo. Odločilo je, da z očitki protiustavnosti neobstoječe zakonske ureditve, za katero še ni jasno, ali sploh bo sprejeta, predlagatelj ne more utemeljiti protiustavnosti referendumskega vprašanja.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izročila državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva za leto 2023. Državno nagrado je prejela Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus), ki je v program Starejši za starejše v 20 letih vključila več kot 220.000 starejših ljudi.

LJUBLJANA - Ljubljansko državno tožilstvo je vložilo obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v primeru neplačevanja javne službe STA. To so storili po vloženi ovadbi zoper nekdanjega direktorja Urada za komuniciranje Uroša Urbanijo. Za kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen.

LJUBLJANA - Na zavodu za zaposlovanje je bilo ob koncu maja registriranih 44.088 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot aprila in 6,6 odstotka manj kot maja lani. S tem je bilo doseženo novo najnižje število v času samostojne države.

LJUBLJANA - Družba BTC je v upravljanje prevzela Logistični center Zalog, ki ga je postavila skupina Kobal, ki za BTC opravlja logistične storitve. Investicija v skladišče, ki bo s 40.000 kvadratnimi metri površin močno povečala razpoložljive zmogljivosti BTC, je vredna 36 milijonov evrov. V njem bo delalo od 150 do 180 ljudi.

LJUBLJANA - Eden od najbolj priljubljenih likov slovenske otroške literature, Muca Copatarica avtorice Ele Peroci in ilustratorke Ančke Gošnik Godec, je zaživel še v animiranem filmu v režiji Roka Predina. Predpremierna uprizoritev je bila v ljubljanskem Kinodvoru, ravno na dan, ko je ilustratorka zgodbe Gošnik Godec praznovala 97. rojstni dan.

ČETRTEK, 6. junija

KRŠKO - Vladna ekipa je bila na delovnem obisku v Posavju. Ob tem sta premier Robert Golob in direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek v Vrbini ob jedrski elektrarni Krško položila temeljni kamen za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov NSRAO. Golob je po eji vlade napovedal, da bo Slovenija zgradila floto in infrastrukturo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Najprej bodo kupili namenska helikopterja za reševanje življenj, je po seji vlade v Krškem povedal premier Robert Golob. Enote bo oblikovala policija skupaj z ministrstvom za zdravje, v naslednjih treh letih pa bodo za to namenili do 50 milijonov evrov.

KRŠKO - Vlada je potrdila izhodišča za zakon o sistemskem financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki v naslednjih desetih letih za ta namen predvidevajo do 100 milijonov evrov letno. Po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca so postavili temelj nove stanovanjske politike, njihov cilj pa je, da v teh desetih letih zgradijo 20.000 stanovanj. Sredstva nameravajo zagotoviti v državnem proračunu.

KRŠKO - Vlada je izdala novelo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta med drugim predvideva povečanje dostopnosti do fizioterapije ob dodatnih 69 fizioterapevtih. Načrtovano je povečanje deleža prospektivnih programov v bolnišnični obravnavi, financiranje paliativne obravnave otrok in plačevanje celične terapije z lastno napravo CAR-T za ljubljanski klinični center. V okviru ljubljanskega kliničnega centra novela širi program najzahtevnejših posegov pri otrocih s prirojenimi srčnimi napakami.

LJUBLJANA - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopek v zvezi s sumi nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila ministrstva za obrambo za produkcijo dokumentarne resničnostne serije Vojak v akciji. Pri javnem naročilu je zaznala več korupcijskih tveganj, zadevo pa odstopila računskemu sodišču in Državni revizijski komisiji.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) je skladno z napovedmi znižal osrednje evrske obrestne mere za 0,25 odstotne točke. Glede nadaljnjih odločitev se v svetu še naprej ne zavezujejo, ukrepi ostajajo odvisni od podatkov in dinamike osnovne inflacije. Gre za prvi rez v vsaj katero od obrestnih mer od septembra 2019 in za obrat v denarni politiki, ki jo je ECB začela zaostrovati pred skoraj dvema letoma.

LJUBLJANA - Pred nedeljskimi evropskimi volitvami in tremi posvetovalnimi referendumi se je končalo predčasno glasovanje, ki je potekalo na 97 voliščih po državi. V prvih dveh dneh se je na volišča odpravilo 2,5 odstotka upravičencev, so sporočili z DVK. To je občutno več kot na zadnjih volitvah v Evropski parlament leta 2019, ko je bila udeležba na predčasnih volitvah 1,84 odstotka.