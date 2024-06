Tedenski pregled - svet od 31. 5. do 6. 6.

PETEK, 31. maja

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden je dejal, da je Izrael predlagal nov celovit sporazum o prekinitvi ognja v Gazi za šest tednov, če gibanje Hamas izpusti vse talce. Pozval je Hamas, naj ga sprejme, izraelsko vlado pa, naj bi pri njem kljub nasprotovanju nekaj ministrov vztraja.

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je zaključila več tednov trajajočo operacijo v begunskem taborišču Džabalija na severu Gaze, med katero je je ubila več sto borcev Hamasa. Številni Palestinci so se začeli vračati v taborišče, kjer so našli več deset trupel.

WASHINGTON/BERLIN - Ameriška vlada je Ukrajini dovolila uporabo ameriškega orožja za napade v Rusiji, vendar le v omejenem obsegu za obrambo mesta Harkov. Podobno je kasneje sporočila tudi Nemčija.

STOCKHOLM - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Ukrajina-Severna Evropa podpisal varnostne sporazume s Švedsko, Islandijo in Norveško.

MOSKVA - Ruski obrambni minister Andrej Belousov je zatrdil, da so ruske sile maja v Ukrajini zavzele 28 mest in vasi, skupno pa letos že 880 kvadratnih metrov ozemlja. Rusija in Ukrajina sta izvedli tudi prvo izmenjavo vojnih ujetnikov od februarja letos - izmenjali sta jih po 75.

ČEDAD - Reka Nadiža je po močnem neurju odnesla dve dekleti in fanta, ki jih je presenetila ogromna količina vode. Trupli deklet so našli 2. 6.

SOBOTA, 1. junija

TEL AVIV/GAZA - Skrajno desna izraelska ministra za finance in nacionalno varnost Bezalel Smotrič in Itamar Ben-Gvir sta zagrozila z odstopom in razpadom vladajoče koalicije, če bo premier Benjamin Netanjahu sprejel predlog o prekinitvi ognja v Gazi. Vodja opozicije Jair Lapid pa je obljubil, da bo podprl vlado, če ga bo sprejel. Hamas je sporočil, da načrt ocenjuje pozitivno.

PRETORIA - Na parlamentarnih volitvah v Južni Afriki je vladajoča stranka Afriški nacionalni kongres ANC prvič po treh desetletjih izgubila absolutno večino. Prejela je 40,11-odstotno podporo in bo morala za vodenje države oblikovati koalicijo. Predsednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa je 6. 6. napovedal, da si bo ANC prizadevala oblikovati vlado narodne enotnosti.

REYKJAVIK - Na predsedniških volitvah na Islandiji je med 12 kandidati s 34,3 odstotka glasov zmagala 55-letna podjetnica Halla Tomasdottir, ki bo druga ženska na tem položaju.

ŽENEVA - Članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so zadnji dan zasedanja generalne skupščine pogajanja o sporazumu o obvladovanju prihodnjih pandemij podaljšale za največ eno leto.

MÜNCHEN - Velik del južne Nemčije so zajele obilne padavine, reke so prestopile bregove v več mestih po državi, prekinjen je bil železniški promet. V reševalni akciji je umrl gasilec, skupno so poplave terjale štiri žrtve. Poplave so bile tudi v Avstriji in na Poljskem.

NEDELJA, 2. junija

CIUDAD DE MEXICO - Na predsedniških volitvah v Mehiki je zmagala kandidatka vladajoče leve stranke Claudia Sheinbaum. Z njo je Mehika dobila prvo predsednico doslej, obljubila je nadaljevanje politike svojega mentorja in trenutnega predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja.

BEOGRAD - Srbska vladajoča stranka SNS je razglasila zmago na lokalnih volitvah v večini občin in mest, tudi v Beogradu, Novem Sadu in Nišu. V slednjem je SNS sicer ostala brez večine. V Beogradu so volitve ponovili, ker na decembra nobena stranka ni osvojila večine v mestni skupščini.

RIJAD - Članice razširjene skupine proizvajalk nafte Opec+ so se dogovorile, da bodo omejitve črpanja nafte podaljšale do konca prihodnjega leta. Omejitve proizvodnje, ki veljajo od novembra 2022, znašajo dva milijona 159-litrskih sodov na dan.

PEKING - Kitajska lunarna sonda Chang'e 6 je uspešno pristala na oddaljeni strani Lune, kjer bo zbrala vzorce.

PONEDELJEK, 3. junija

TEL AVIV - Na severu Izraela so izbruhnili obsežni požari, potem ko je območje z raketami in droni iz sosednjega Libanona napadel proiranski Hezbolah. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je 3. 6. obiskal območje in dejal, da so pripravljeni na intenzivno operacijo ob meji.

SEUL - Južna Koreja je sporočila, da bo v celoti prekinila vojaški sporazum s Severno Korejo, katerega cilj je zmanjšanje napetosti med državama. Severna Koreja je sicer južni sosedi v zadnjih dneh čez mejo poslala več sto balonov s smetmi.

TOREK, 4. junija

NEW DELHI - Stranka indijskega premierja Narendre Modija je na parlamentarnih volitvah osvojila 240 od 534 poslanskih sedežev in ostaja največja stranka, je pa po desetih letih izgubila absolutno večino. Opozicija pod vodstvom Kongresne stranke je skoraj podvojila število sedežev. Modi sicer ostaja na položaju premierja.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je podpisal izvršni ukaz, s katerim bo začasno zaprl mejo za prosilce za politični azil, ko bo povprečno tedensko število nezakonitih prestopov preseglo 2500. Ker je povprečje že preseženo, so mejo zaprli, razen za izjeme.

GAZA - Izraelska vojska je začela novo operacijo v begunskem taborišču Bureidž v osrednjem delu Gaze, kjer so bile poleg zračnih udeležene tudi kopenske sile.

SREDA, 5. junija

BRATISLAVA - Slovaški premier Robert Fico je prvič po poskusu atentata sredi maja nagovoril Slovake. V videoposnetku je napovedal, da bo pripravljen postopoma nadaljevati z opravljanjem svojih dolžnosti od konca tega meseca in dodal, da je napadalcu oprostil.

CAPE CANAVERAL - Ameriška vesoljska agencija Nasa je izstrelila vesoljsko plovilo Starliner z dvočlansko posadko, ki se je 6. 6. po nekaj težavah priključilo na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Polet vesoljskega plovila, ki ga je izdelala korporacija Boeing, je bil pred tem dvakrat odpovedan zaradi tehničnih težav.

PORT MORESBY - Na Papui Novi Gvineji so zaradi velike nevarnosti novih plazov končali iskanje trupel pogrešanih, ki jih je 24. 5. zasul plaz. Ta je pod seboj pokopal okoli 2000 ljudi. Doslej so uspeli najti devet trupel.

PRAGA - V trčenju potniškega in tovornega vlaka na Češkem so umrli štirje ljudje, 27 je bilo ranjenih. Vzrok nesreče še ni znan, možno je, da je eden od strojevodij spregledal signal.

ČETRTEK, 6. junija

CAEN - Številni svetovni voditelji so obeležili 80. obletnico dneva D. Ameriški predsednik Joe Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron sta izpostavila pomen nadaljnje podpore Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je požel stoječe ovacije, predstavniki Rusije niso bili povabljeni.

HAAG - Z odprtjem volišč na Nizozemskem so se v EU začele volitve v Evropski parlament. Glede na vzporedne volitve je zmagalo zeleno-liberalno zavezništvo nekdanjega evropskega komisarja Fransa Timmermansa, ki naj bi osvojilo osem od 31 sedežev. Tesno ji sledi skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) Geerta Wildersa.

GAZA - V izraelskem napadu na šolo ZN v begunskem taborišču Nuseirat, v kateri je nastanjenih več deset razseljenih Palestincev, je bilo po navedbah lokalnih prebivalcev in Hamasa ubitih najmanj 37 ljudi. Izrael je sporočil, da so bili tarča prostori Hamasa, ki so v poslopju, ubili naj bi več predstavnikov gibanja.

MADRID - Španija se bo pridružila tožbi proti Izraelu, ki jo je zaradi obtožb o genocidu v Gazi na Meddržavnem sodišču (ICJ) vložila Južna Afrika, je sporočil španski zunanji minister Jose Manuel Albares.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) je znižal osrednje evrske obrestne mere za 0,25 odstotne točke. Gre za prvi rez v vsaj katero od obrestnih mer od septembra 2019 in za obrat v denarni politiki, ki jo je ECB začela zaostrovati pred skoraj dvema letoma.

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je formalno izvolila pet novih nestalnih članic Varnostnega sveta ZN za leti 2025 in 2026. V Varnostni svet prihajajo Danska, Grčija, Pakistan, Panama in Somalija.

AUSTIN - Ameriško podjetje SpaceX je izstrelilo raketo Starship na četrti testni polet. Največja in najmočnejša raketa na svetu se je nato uspešno vrnila v atmosfero in pristala v oceanu.