Orban: Evropske volitve bi lahko odločile o miru in vojni

Pariz, 30. maja - Madžarski premier Viktor Orban je bližajoče evropske volitve označil za zgodovinske in menil, da bi lahko odločile o miru in vojni v Evropi. Prihodnost desnice medtem v prihodnjem mandatu vidi v rokah italijanske premierke Giorgie Meloni in francoske skrajne desničarke Marine Le Pen, je dejal v pogovoru za francoski časnik Le Point.