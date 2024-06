Center Rog s celodnevnim dogajanjem in piknikom

Ljubljana, 1. junija - V Centru Rog bo danes prva celodnevna prireditev Dan soseda s številnimi delavnicami in aktivnostmi za vse generacije ter namenjena tako sosedom centra kot obiskovalcem od blizu in daleč. Dogodki se bodo vrstili v sami stavbi centra ter v Parku izbrisanih. Organizatorji so med drugim pripravili tudi skupnostni piknik.