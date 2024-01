Center Rog: Protestniki znova manifestirali svoj način uporabe skupnih javnih prostorov

Ljubljana, 20. januarja - Na petkov protest neuporabnikov Centra Rog so se danes odzvali tudi v kreativnem središču Center Rog, ki so ga protestniki porisali z grafiti. Po njihovih besedah so Rog "protestnice in protestniki po včerajšnjem pohodu po mestu izbrali kot zadnjo in najbolj fotogenično točko manifestacije svojega načina uporabe skupnih javnih prostorov".