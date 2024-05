Gibanje Svoboda v boj proti sovražnemu govoru z zavezo za strpnost in politično kulturo

Ljubljana, 29. maja - V Svobodi ob razmahu kampanje pred evropskimi volitvami opozarjajo na širjenje sovražnega govora. Vsem kandidatom za evropske poslance, vodstvom političnih strank in javnim funkcionarjem ob tem v podpis ponujajo zavezo za strpnost in (politično) kulturo. Prepričani so, da bodo med podpisniki znašli vsi, ki so del dostojanstvene politike.