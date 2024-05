Zvezdan Martić odstopil z mesta predsednika uprave RTVS

Ljubljana, 28. maja - Zvezdan Martić je odstopil z mesta predsednika uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS), je potrdil za STA. Do odstopa je prišlo po številnih kritikah na njegov račun na današnji izredni seja sveta RTVS. Martić je v odstopni izjavi zapisal, da je po seji jasno, da med večino svetnikov nima več zaupanja in da to postaja ovira za delovanje RTVS.