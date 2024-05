Predstavnice list za evropske volitve o ključnih temah za enakost spolov v EU

Ljubljana, 28. maja - Predstavnice kandidatnih list za evropske volitve so na pogovoru o enakosti spolov med ključnimi temami poudarile enako zastopanost obeh spolov v vseh strukturah EU, dosegljivost higienskih pripomočkov, brezplačno kontracepcijo, menstrualni dan in širitev pravic, kot denimo splav in plačan porodniški dopust, ki jih že poznamo v Sloveniji.