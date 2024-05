OZS: V malem gospodarstvu ni rekordnih dobičkov

Ljubljana, 28. maja - Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) odločno zavrača izjavo premierja Roberta Goloba o rekordnih dobičkih podjetij z 19. Foruma obrti in podjetništva. "Obrtniki in podjetniki nismo beležili rekordnih dobičkov v minulem letu, smo pa imeli rekordne cene električne energije in obrestne mere," so poudarili.