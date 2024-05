Obrtniki in podjetniki letos s 137 zahtevami do vlade

Ljubljana, 24. maja - Obrtniki in podjetniki so letos na vlado naslovili 137 zahtev, ki se nanašajo na trg dela, zdravstveni sistem, davčno politiko, izobraževalni sistem in znanje za zeleni prehod ter podporno okolje, digitalizacijo in odpravo administrativnih ovir. Premierju Robertu Golobu in ministrom jih predstavljajo danes na forumu v Ljubljani.