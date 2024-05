Tri evropske države uradno priznale Palestino, Slovenija na poti k temu

pripravil Marko Stanojević

Madrid/Dublin/Oslo/Ljubljana, 28. maja - Norveška, Španija in Irska so danes uradno priznale Palestino. Članici EU sta odločitev dokončno sprejeli na zasedanju vladnih kabinetov, norveško priznanje pa je avtomatično stopilo v veljavo. Koalicijski stranki SD in Levica sta medtem pozdravili napoved premierja Roberta Goloba, da bo vlada v četrtek državnemu zboru predlagala priznanje.