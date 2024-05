Klakočar Zupančič sprejela svojce izraelskih talcev

Ljubljana, 28. maja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela svojce izraelskih talcev in žrtev napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Ob tem je obsodila tako napad Hamasa kot nespoštovanje mednarodnega prava in pobijanje nedolžnih ljudi. Svojci izraelskih talcev pa so med drugim poudarili, da ne gre za političen obisk.