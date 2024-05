Na Koroškem zasnovali projekt psihološke podpore prebivalcem

Ravne na Koroškem, 29. maja - Več partnerjev na čelu s Koroškim medgeneracijskim centrom Ravne je zasnovalo projekt Od mladosti do modrosti - skupaj za prihodnost VGC+, ki so ga prijavili na državni razpis za sofinanciranje. Med drugim predvideva aktivnosti psihološke in čustvene podpore prebivalcem, saj opažajo, da je po poplavah veliko potreb po takšni pomoči.