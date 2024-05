Danska bi v EU družbena omrežja omejila na starejše od 15 let

Koebenhavn, 28. maja - Danska premierka Mette Frederiksen si želi, da bi Evropska unija v okviru prizadevanj za boljšo zaščito mladih uporabnikov pametnih telefonov pred škodljivimi vsebinami in zasvojenostjo z zasloni, za uporabo družbenih omrežij uvedla starostno omejitev 15 let. Gre za zadnji poziv v nizu podobnih, ki so se zvrstili v zadnjem času.