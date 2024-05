Zaključen dokazni postopek v sojenju za lanski umor v Dupleku

Maribor, 28. maja - Mariborsko sodišče je danes zaključilo dokazni postopek v sojenju obtoženemu lanskega umora v Zgornjem Dupleku Sedinu Šišiću. Kot zadnjo so kot pričo zaslišali Nino Degenek iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je potrdila, da so bile na zaseženi jakni obtoženega kapljice krvi umorjenega. Zaključne besede so napovedane za 10. junij.