Na sojenju za umor v Dupleku razčiščevanje podrobnosti o kraji puške

Maribor, 7. maja - V nadaljevanju sojenja obtoženemu lanskega umora v Zgornjem Dupleku Sedinu Šišiću so danes na mariborskem okrožnem sodišču zaslišali več njegovih nekdanjih sodelavcev in sostanovalcev. Med drugim so razčiščevali podrobnosti glede kraje puške umorjenemu in njene oddaje na odpadu. Več prič je ob tem povedalo, da je obtoženi redno užival droge.