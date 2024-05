Raziskava: Zanimanje nemških vlagateljev za Slovenijo se povečuje

Ljubljana, 28. maja - Zanimanje nemških vlagateljev za Slovenijo se povečuje, uvrstili so jo na prvo mesto med državami srednje in vzhodne Evrope, je pokazala raziskava Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Med največjimi izzivi Slovenije so izpostavili visoko obdavčitev dela, nepredvidljivost gospodarske politike in pomanjkanje kvalificiranih delavcev.