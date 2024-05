Na protestih v Armeniji pridržali več kot 270 ljudi

Erevan, 27. maja - V Armeniji je danes več tisoč ljudi znova protestiralo proti vladi in zahtevalo odstop premierja Nikola Pašinjana zaradi nedavno sklenjenega ozemeljskega dogovora z Azerbajdžanom. Demonstranti so v številnih krajih blokirali ulice in ceste. Policija pa je po navedbah armenskega notranjega ministrstva pridržala 273 protestnikov.