V Erevanu pridržali 151 protestnikov proti ozemeljskem dogovoru z Azerbajdžanom

Erevan, 13. maja - V Erevanu so pridržali najmanj 151 protestnikov, ki so danes poskušali zapreti promet po ulicah armenske prestolnice v znak nestrinjanja z vladnimi načrti glede ozemeljskega dogovora s sosednjim Azerbajdžanom, so sporočili iz policije. Vodja protestov, nadškof Bagrat Galstanjan je protestnike znova pozval, naj izrazijo svoje nasprotovanje dogovoru.