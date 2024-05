Zakonodaja EU o spodbujanju okolju prijaznih tehnologij, tudi jedrskih, dokončno potrjena

Strasbourg, 27. maja - Države članice so danes dokončno sprejele zakonodajo, namenjeno spodbujanju tehnologij z neto ničelnimi izpusti. Vključene so vse tehnologije za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, pa tudi jedrske tehnologije. Zanje bodo veljali poenostavljeni in hitrejši postopki izdajanja dovoljenj za proizvodnjo.