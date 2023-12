Svet EU za vključitev jedrske tehnologije med strateške tehnologije

Bruselj, 7. decembra - Ministri članic EU, pristojni za notranji trg in industrijo, so se v danes sprejetem pogajalskem izhodišču Sveta EU zavzeli za to, da se v okviru akta o okolju prijaznih tehnologijah med strateške vključi tudi jedrsko tehnologijo. Kot je med zasedanjem povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež, je to pomembno za Slovenijo.