Število mrtvih v požaru v dvorani z igralnimi avtomati v Indiji naraslo na 27

New Delhi, 26. maja - Število mrtvih v požaru, ki je v soboto izbruhnil v dvorani z igralnimi avtomati v indijskem mestu Rajkot, je naraslo na 27, med njimi so štirje otroci, so danes sporočile lokalne oblasti. V soboto zvečer pa je izbruhnil še požar v bolnišnici v New Delhiju, pri čemer je umrlo najmanj sedem novorojenčkov, poročajo tuje tiskovne agencije.