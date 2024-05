Konec tedna v Ljubljani v znamenju festivala promocije znanosti

Ljubljana, 27. maja - Konec tedna se bo v središču prestolnice odvil 15. mednarodni festival promocije znanosti, znanstvenega načina razmišljanja in promocije izobraževanja Znanstival. Na tridnevnem festivalu, čigar ideja je spodbujati in držati radovednost med ljudmi, si bodo udeleženci lahko ogledali več kot 80 znanstvenih šovov, so povedali v Hiši eksperimentov.