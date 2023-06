Začenja se tridnevni Znanstival

Ljubljana, 2. junija - V Ljubljani se danes začenja 14. Znanstival, ki je namenjen spodbujanju radovednosti in ustvarjalnosti ter promociji izobraževanja in znanosti. Potekal bo na ulicah, mostovih, trgih Ljubljane in v Hiši eksperimentov. V treh dneh se bo odvilo okrog 130 aktivnosti, med drugim interaktivni eksperimenti in znanstvene dogodivščine ter delavnice.