Balažic na letnem taboru SLS: Na evropske volitve gremo, da zmagamo

Šentjernej, 26. maja - Člani in simpatizerji stranke SLS so se danes v Šentjerneju srečali na tradicionalnem strankinem taboru, ki poteka predvsem v luči bližajočih se evropskih volitev. Na dogodku so se predstavili strankini kandidati, ki so po besedah predsednika Marka Balažica dobri. Na volitve sicer gredo, da zmagajo, je dejal v nagovoru udeležencem tabora.