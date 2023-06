V Mehiki zaradi hude vročine ta mesec umrlo več kot 100 ljudi

Ciudad de Mexico, 30. junija - V Mehiki so od sredine meseca zaradi hude vročine umrli najmanj 104 ljudje, večina zaradi vročinske kapi, drugi pa zaradi dehidracije, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Samo v zvezni državi Nuevo Leon na severovzhodu države so zabeležili 64 smrti. V severozahodni zvezni državi Sonora so ta teden izmerili 49 stopinj Celzija.