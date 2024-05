V požaru v dvorani z igralnimi avtomati v Indiji 16 mrtvih, večina otrok

New Delhi, 25. maja - V požaru, ki je danes v Indiji izbruhnil v dvorani z igralnimi avtomati, je po navedbah oblasti umrlo najmanj 16 ljudi, med njimi večina otrok. Še devet so jih v mestu Rajkot v zvezni državi Gujarat prepeljali v bolnišnico. Reševanje se sicer nadaljuje in število žrtev bi lahko še naraslo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.