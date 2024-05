V Brežicah pozvali k politični participaciji mladih

Brežice, 25. maja - Mladim, ki se te dni družijo na Evropskem mladinskem dogodku v Brežicah, so se danes pridružili politiki, ki so prisluhnili njihovi viziji družbe. Kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel in direktor državne volilne komisije Igor Zorčič sta mlade pozvala k udeležbi na evropskih volitvah.