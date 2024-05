Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 5.)

Ljubljana, 24. maja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o konferenci Evropskega ekonomskega in socialnega odbora (EESO) o širitvi EU na Zahodni Balkan in druge države, ki je danes potekala v Ljubljani. Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala o trditvah visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella glede slovenskega priznanja Palestine.