Večer o obnovi po poplavah (25. 5.)

Maribor, 24. maja - Petra Lesjak Tušek v komentarju Nadgradnja piše o obnovi po poplavah. Meni, da bi upoštevanje prizadetosti in razvojne ogroženosti občin dejansko lahko privedlo do premoščanja regionalnih razlik, do skladnejšega, policentričnega razvoja. Opozarja tudi na birokracijo, ki ovira hitrejšo obnovo območij, ki so jih prizadele lanske poplave.