V Zavetišču Ljubljana srečanje posvojenčkov 2024

Ljubljana, 25. maja - V Zavetišču Ljubljana bo danes med 14. in 18. uro že tretje leto zapored srečanje posvojenčkov iz zavetišča. Namen srečanja je druženje in izmenjava izkušenj posvojiteljev, življenje posvojenih živali po posvojitvi, s srečanjem pa se želijo tudi zahvaliti vsem, ki so zapuščenim živalim dali priložnost za novo življenje, so sporočili iz zavetišča.