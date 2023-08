Reševalni pes je več kot le domači ljubljenček

Ljubljana, 26. avgusta - Psi veljajo za človekovega najboljšega prijatelja, so pa lahko tudi rešitelji ljudi. V Sloveniji psi že desetletja pomagajo pri iskanju pogrešanih. Vodniki reševalnih psov v Sloveniji so prostovoljci, ki večinoma sledijo geslu, da je to več kot samo prostočasna dejavnost, ampak način življenja, je poudarila vodnica Katja Skulj.