Levica s sloganom Varnost poudarja tudi varno zaposlitev in dostojno plačo

Ljubljana, 24. maja - Kandidati Levice, ki se na evropske volitve podajajo s sloganom Varnost, poudarjajo, da varnost pomeni tudi varno zaposlitev in dostojno plačo. "Varnost pomeni streho nad glavo za mlade, zaščito in krepitev delavskih pravic in tudi pravično razdelitev davkov," je v izjavi za medije dejala nosilka liste Nataša Sukič.