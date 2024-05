Policisti končali propalestinski študentski zasedbi v Berlinu in Oxfordu

Berlin/Oxford, 24. maja - Berlinska policija je v četrtek zvečer končala zasedbo študentov, ki so tako kot številni njihovi vrstniki po svetu iz protesta proti vojni v Gazi zavzeli prostore univerze. Policisti so med akcijo, ki so jo študenti označili kot nasilno, začasno pridržali 169 ljudi. Zasedbo na univerzi v Oxfordu je isti dan prekinila tudi britanska policija.