Policija nasilno prekinila propalestinski protest na univerzi v Amsterdamu

Amsterdam, 7. maja - Nizozemska policija je davi z množičnimi aretacijami prekinila propalestinski protest na univerzi v Amsterdamu. Policisti so pridržali 125 ljudi, proti protestnikom pa so uporabili tudi silo in odstranili barikade, ki so jih ti postavili po zgledu podobnih protestnih akcij proti vojni v Gazi na univerzah v ZDA in drugod v Evropi.