EU obsodila rusko odstranitev boj na mejni reki z Estonijo

Bruselj/Tallinn/Riga, 24. maja - Evropska unija je danes kot nesprejemljivo obsodila rusko odstranitev boj na mejni reki z Estonijo. Tallinn je medtem zaradi tega danes na pogovor poklical ruskega odpravnika poslov in od njega zahteval pojasnila ter takojšnjo vrnitev boj, ki so na mejni reki Narva ločevali državi. To je od Moskve zahteval tudi Bruselj.