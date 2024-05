Zaključek prenove železniške postaje Litija predvidoma v začetku 2025

Litija/Maribor, 24. maja - Na železniški postaji Litija so v teku dela za njeno nadgradnjo z ureditvijo zunanjnivojskega dostopa na perone. Projekt, ki ga izvaja konzorcij družb SŽ Železniško gradbeno podjetje in CGP ter je po pogodbi vreden 17,5 milijona evrov, naj bi bil predvidoma zaključen v začetku 2025, so objavili v Direkciji RS za infrastrukturo.