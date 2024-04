V Zagorju ob Savi uradno odprli prenovljeno železniško postajo

Zagorje ob Savi, 26. aprila - Dobro leto in pol od začetka gradbenih del so danes v Zagorju ob Savi s slovesnostjo uradno zaključili projekt obnove železniške postaje. Ta je v okviru 22 milijonov evrov vrednih del dobila prenovljene postajno poslopje, peronsko in tirno infrastrukturo ter nov nadhod. Dela je v višini nekaj manj kot 14 milijonov evrov sofinancirala EU.