EU VOLITVE: V največjih članicah se volilna tekma nagiba v desno

Bruselj, 26. maja - V članicah EU kampanja pred evropskimi volitvami v zadnjih tednih dosega vrhunec, zaznamujejo pa jo tako nekatere žgoče evropske kot za volivce pomembne nacionalne teme. V največjih članicah se zmaga obeta desnici - v Nemčiji, Španiji in na Poljskem članicam EPP, v Franciji in Italiji pa strankam, ki pripadata skrajno desnima ECR in ID.