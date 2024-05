Obrtniki in podjetniki bodo na letošnjem forumu izpostavili debirokratizacijo

Ljubljana, 7. maja - Obrtno-podjetniška zbornica je letos zbrala 137 zahtev do vlade, ki se med drugim nanašajo na trg dela, zdravstveni sistem, davčne izzive, izobraževalni sistem, digitalizacijo in odpravo administrativnih ovir. Najpomembnejše zahteve bodo konec maja predstavili na Forumu obrti in podjetništva, katerega rdeča nit bo debirokratizacija.