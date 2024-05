V Novem mestu s tretjim festivalom cvička osrednji del 52. Tedna cvička

Novo mesto, 24. maja - V Novem mestu se popoldne začenja tridnevni Festival cvička oz. osrednji prireditveni sklop tradicionalnega 51. Tedna cvička. Pri organizaciji so se pod okriljem občinskega Zavoda Novo mesto tudi letos povezali Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, Društvo novomeških študentov in prireditelji Pop Up Wine Festivala.