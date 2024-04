Vinski festivali v maju vabijo na Dolenjsko, v Belo krajino in Posavje

Novo mesto/Metlika/Sevnica, 25. aprila - Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju se bodo v mesecu maju zvrstili trije festivali vin vinorodne dežele Posavje - Vinska vigred v Metliki, Cvičkarija v Novem mestu in Festival modre frankinje v Sevnici. Vse tri festivale so letos organizatorji prvič predstavili na skupni novinarski konferenci.