Izteče se rok za prijavo za glasovanje na referendumskem trojčku v tujini

Ljubljana, 24. maja - Za volivce, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, in volivce, ki v tujini prebivajo stalno, se danes izteče rok, do katerega lahko DVK sporočijo, da želijo na posvetovalnih referendumih o predčasnem končanju življenja, rabi konoplje in preferenčnem glasu glasovati po pošti oziroma na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.