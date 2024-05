Oddelek za psihoonkologijo onkološkega inštituta obeležuje 40 let delovanja

Ljubljana, 26. maja - Oddelek za psihoonkologijo Onkološkega inštituta Ljubljana ta mesec obeležuje 40 let delovanja. Psihoonkološka obravnava je danes izjemno pomemben del celostne obravnave bolnikov z rakom, ki zmanjšuje duševno stisko bolnikov in prispeva k višji kakovosti življenja, so sporočili z inštituta.