V UKC Ljubljana ob tednu prostovoljstva medse vabijo nove prostovoljce

Ljubljana, 23. maja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ob tednu prostovoljstva izrazili hvaležnost prostovoljcem. "Veseli bomo, če se nam bodo pridružili še drugi, ki si želijo narediti nekaj dobrega in plemenitega za soljudi," so poudarili. V zadnjih petih letih je v UKC na stotine posameznikov opravilo na tisoče prostovoljskih ur.