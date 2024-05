Stranki AfD grozi izključitev iz skupine ID v Evropskem parlamentu

Bruselj, 23. maja - Politična skupina Identiteta in demokracija (ID) v Evropskem parlamentu bi lahko kmalu sprejela odločitev o izključitvi skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) iz svojih vrst, izhaja iz dokumentov, ki so jih pridobili pri nemški tiskovni agenciji dpa in portalu Politico. Povod za odločitev naj bi bila sporna izjava člana AfD Maximiliana Kraha.