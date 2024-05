Vlada brez sklepa o priznanju Palestine

Ljubljana, 23. maja - Vlada je na današnji seji interno razpravljala o priznanju Palestine, a o tem ni sprejela nobenih odločitev, je pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon. Zunanja ministrica Tanja Fajon je pred sejo sicer povedala, da ne vidi razloga za odlašanje s priznanjem, potem ko so to v sredo napovedale Irska, Španija in Norveška.