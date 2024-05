DZ potrdil nacionalni program varstva potrošnikov za obdobje 2024-2029

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so danes s 57 glasovi za in nobenim proti potrdili resolucijo o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029, ki med drugim ureja varstvo potrošnikov v digitalnem svetu. V koalicijskih strankah so med sredino razpravo o dokumentu izpostavili dobro vsebino programa, s čimer so se strinjali tudi v opozicijski NSi, ne pa tudi v SDS.